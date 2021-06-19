Koronavirüs Türkiyenin 19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Açıklanan tabloya göre, vaka, vefat ve ağır hasta sayılarında bir önceki güne göre gerileme görüldü. İşte 19 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika haberi: Türkiyenin 19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 51kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 480 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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