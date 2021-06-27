Koronavirüs Son doz aşıyı ziyan etmedi İzmirli doktor yoldan çevirdiği öğrenciye yaptı
TÜRKİYE

Son doz aşıyı ziyan etmedi: İzmirli doktor yoldan çevirdiği öğrenciye yaptı

İzmir'de yaşayan üniversite öğrencisi Egemen Kurtoğlu, sağlık ocağının önünden geçiyordu. Yolda onu durduran doktor, aşı olup olmadığını sordu, ardından randevuya gerek duymadan aşısını yaptı. Salgın süresince özveriyle çalıştıklarını belirten aşıyı yapan doktor Lütfiye Şahin, "Aşılar altışarlı şekilde hazırlanmıştı, onu açmak için 6 kişinin bir arada olması gerekiyor. 6'yı tamamlamak için yoldan geçen vatandaşlara gençleri aşıya davet ettiğimiz de oldu, Egemen de bunlardan biriydi" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Son doz aşıyı ziyan etmedi: İzmirli doktor yoldan çevirdiği öğrenciye yaptı
Egemen Kurtoğlu

Salgınla mücadelede aşılama yurt genelinde sürüyor. Her gün aşılamada yeni rekor kırılıyor. TRT Haber'in aktardığına göre; Bu süreçte sağlık çalışanlarının aşılama çabası da ilginç tesadüflerin yaşanmasına neden oluyor. Bu tesadüflerden birini de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Egemen Kurtoğlu yaşadı.

"Üşendiğim için gitmemiştim"

Sağlık Ocağı'nın önünden geçerken doktorun kendisini davet ettiğini söyleyen Kurtoğlu, "Benim hakkım gelmişti ama geciktirmiştim aslında üşendiğim için gitmemiştim. Doktor hanım öyle söyleyince olmadım dedim, o da gel hemen yapalım dedi. Ben de 'bu kadar basit oluyor mu?' dedim hatta, 'evet bu kadar basit' dedi." diye konuştu.

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"Yoldan geçenleri davet ediyoruz"

Salgın sürecindeki gibi aşılamada da sağlık çalışanları büyük özveri gösteriyor. Doktor Lütfiye Şahin de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen hafta aşı istasyonu oldu bizim kurum aşılamaya başladık. Tabii aşılar altışarlı şekilde hazırlanmış onu açmak için 6 kişinin bir arada olması gerekiyor. 6'yı tamamlamak için yoldan geçen vatandaşlara gençleri aşıya davet ettiğimiz de oldu, Egemen de bunlardan biriydi. 6 kişiyi arıyorduk, kendisine teklif ettik o da kabul etti, çok iyi etti."

  • Sağlık çalışanları da virüse karşı aşılama vurgusu yapıyor.

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