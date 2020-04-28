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Koronavirüs Suudi Arabistandan getirilen 168 kişi Denizlide karantinaya alındı
TÜRKİYE

Suudi Arabistan’dan getirilen 168 kişi Denizli’de karantinaya alındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hava yolu ile Suudi Arabistan’dan getirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 168 kişi Denizli’de karantina altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar karantinaya alındı.
Vatandaşlar karantinaya alındı.


168 Türk vatandaşı Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan’dan hava yolu ile Çardak Havaalanı’na getirildi. Sağlık görevlileri tarafından vatandaşların uçaktan iner inmez ateşleri ölçüldü. Yolcuların bavulları da görevliler tarafından havaalanında dezenfekte edildi.

168 kişi ardından sosyal mesafe kuralına göre bindirildikleri 7 otobüs ile polis eskortu eşliğinde Pamukkale ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Fatma Yıldız Hanım Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Yurda getirilen 168 Türk vatandaşı yerleştirildikleri yurtta 14 gün boyunca karantinada kalacak.

AA
arşiv

Sesimize ses olanlara teşekkürler

Yurda dönen vatandaşlar arasında olan Sercan Yurtsever, yolculuğun iyi geçtiğini kaydederek, "Devletimize teşekkür ediyorum" dedi. Mustafa Sağlam ise Türkiye’ye dönüp ailelerine kavuşacakları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Sesimize ses olanlara teşekkür ederiz. Vatanımıza döndüğümüz için mutluyuz. 14 gün sonra ailemize kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

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