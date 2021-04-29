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Koronavirüs Türk Diyanet Vakıf-Senden tam kapanma sürecinde sigara satılmasın önerisi
TÜRKİYE

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den tam kapanma sürecinde 'sigara satılmasın' önerisi

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yarın başlayacak olan 18 günlük kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, "Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Türk Diyanet Vakıf-Senden tam kapanma sürecinde sigara satılmasın önerisi
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Türkiye bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine ilişkin tedbir amaçlı birçok yasak gelirken, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan da yeni tedbir önerileri geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Ünal, koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tam kapanmada sigara içmenin de yasaklanması çağrısında bulundu. Yapılan öneri açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Tam kapanmayı fırsata çevirelim"

“Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay’dan Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat, sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve 18 günlük kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın.

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Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal

Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir
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Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu akşam 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacak. Söz konusu tedbirler kapsamında, alkollü içki satan tekel bayilerinin de kapalı olacak olması tartışma yarattı. Halk TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını öne sürdü. Sönmez, 'Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor' ifadelerini kullandı.

"Sigara satışına sınırlandırma getirilmeli"

Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşılabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim.”

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