Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı

Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk organ nakli İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği’nde yapıldı. 50 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yeğeni 31 yaşındaki Ceyhun Yıldırım’a böbreğini verdi.

Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, “Bizler bu ameliyatla dünyada bir ilk gerçekleştirmiş olduk. İlk defa koronavirüsü atlatmış alıcıya yine koronavirüs geçirmiş bir vericiden alınan böbreği nakletmiş olduk. Bu durum bizler için çok umut verici. Çünkü koronavirüse yakalanmış olmanın hayatın sonu olmadığını gösterdik” diye konuştu.

Ameliyatın bu zamana kadar yapılan böbrek nakilleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küçük, “Hastamıza yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Hastanın düzenli olarak tansiyon ilaçlarını kullanmadığı belirlendi. Böbrek yetmezliği tanısı alan hasta hastanemize nakil yapma talebinden bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle nakiller durdurulmuştu. Ancak bu sürecin uzun süreceği öngörülünce Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ameliyatların devam etmesini uygun gördü. Bizler de organ nakli için tedbirleri arttırarak ameliyatımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

DHA Dünyada ilk kez İstanbul'daki devlet hastanesinde yapılan operasyonla koronavirüsü atlatmış alıcıya yine Kovid-19 geçirmiş bir vericiden alınan böbrek nakledildi.

“HEM ALICI HEM DE VERİCİNİN KORONA GEÇİRDİĞİ İLK VAKA”

Bu ameliyatla dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Küçük, “Hastamız organ nakli aşamasındayken hem alıcının hem de vericinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Hemen alıcı ve vericinin koronavirüs tedavileri yapıldı. Her ikisinden alınan sürüntü testi sonrası alıcı ve vericinin negatif olduğu görülünce organ naklimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız literatür araştırmalarında bu ameliyatın bir ilk olduğunu tespit ettik. Bizler için umut verici bir durum çünkü koronavirüs hastalığı geçirmiş bir hastanın yaşamına organ nakli ile devam edebileceğini de göstermiş olduk. Bir koronavirüs hastasının da böbrek alıcısı ve vericisi olabileceğini bilmemiz lazım” dedi.

“KORONAVİRÜS ORGAN NAKLİNE ENGEL DEĞİL”

Doç. Dr. Küçük, bu ameliyatın ayrıca önemli bir sonucu daha olduğunu belirterek “Önceleri böbrek yetmezliği tanısı konmuş bir hastanın bağışıklığını baskılayıp böbrek nakli yapmanın hasta için tehlikeli olacağı düşünülüyordu. Artık koronavirüs hastalarına da tedavinin ilerleyen sürecinde ihtiyaç halinde bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Bu dönemde organ bağışını durdurmanın çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Vatandaşlarımızda hastanelere başvurma konusunda tereddüt etmemelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

KORONAVİRÜS Aşı çalışmalarında sona gelindi: Koronavirüse karşı geliştirilen beş aşı, insanlar üzerinde denenecek

“PANDEMİ ORGAN BAĞIŞI ORANINI DÜŞÜRDÜ”

Böbrek nakli ameliyatına gören ekipten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Dede Şit ise “Geçmiş yıllara kıyasla organ nakli oranlarımız düştü. Gerek organ bağışlayan vericilerin az olması gerekse kadavradan nakillerin azalması bu dönemde hastamızı olumsuz etkiledi. Özellikle kadavra sahiplerinin bu bağışları esirmemelerini çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir” ifadelerini kullandı.

“TAM AMELİYAT OLACAKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDIM”

Mide rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu belirten Ceyhun Yıldırım da (31) "Sık sık hastaneye giden biri değildim. Hastalığımı tesadüfen öğrendim. 2 ay gibi bir sürenin ardından nakil olmaya karar verdim. Tam bu esnada koronavirüse yakalandım. Bir süre koronavirüs tedavim devam etti ve atlattım. Ardından amcamın böbreğini bana vermesiyle ameliyatım gerçekleşti” dedi.

FOTOĞRAF 12 Koronavirüs aşısı geliştiren 13 merkezden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü’nde Türkiye’de ilk defa genetik teknoloji kullanılarak m RNA temelli koronavirüs aşısı laboratuvar ortamında sentezlenerek, hayvan testleri aşamasına geldi. Tıbbi Genetik Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak başkanlığında yürütülen projede Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Etlik Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karatay Üniversitesi’nden de bilim insanları görev alıyor. Türkiye’nin ilk m RNA aşı çalışmasına 15 Haziran’da başladıklarını belirten Tıbbi Genetik Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak şöyle dedi: Selçuk Üniversitesi Covid-19 platformunda 2 aşı çalışmasıyla temsil edilmekte. Biz Covid-19 platformu dahilinde m RNA aşı teknolojisine dayalı bir çalışma yapıyoruz. Bu m RNA teknolojisi, dünyada da yeni bir teknoloji. Yaklaşık 4-5 yıllık geçmişi var. Bizim aslında ekip olarak daha önceden kanser aşıları üzerinde ilgimiz vardı. Özellikle bu yönde okumalar ve çalışmalar içerisindeydik. Biz ekip olarak aslında bu süreçte vicdanen bu yönde birtakım çalışmalar içerisine girme zorunluluğunu kendimizde hissettik ve bu yönde bir proje geliştirme süreci içerisine girdik. TÜBİTAK projemizi çok kısa süre içerisinde kabul etti. Fakat Covid-19 projesinde yer alan aşı grupları içerisinde en geç başlayan biz olduk, Haziran 15’te çalışmalara başladık. Türkiye’de ilk m RNA çalışmasını biz yapıyoruz. m RNA teknolojisi dünyada 3’üncü aşı teknolojisi olarak tanımlanıyor. MRNA temelli koronaviris açı çalışmasını anlatan Doç. Dr. Nadir Koçak, 3’üncü jenerasyon aşı teknolojisi bu. MRNA’yı oluşturuyoruz. Sonra mRNA’yı bireylere kas yoluyla uyguluyoruz. Bu m RNA hücrelere gidiyor, hücrede sitoplazmaya gidiyor. Orada ribozomlar tarafından virüsün proteinine dönüştürülüyor. Bu proteinler meydana geldiği için bağışıklık hücrelerimiz bunları tanıyor ve antikor oluşturuyor. RNA’lar DNA’dan genler var, DNA’lar RNA’lara dönüştürlüyor. RNA’lar x geninin RNA'sı oluyor. Hücrede sitoplazmaya giriyor. Sitoplazma da ribozomlarda proteinlere dönüştürülüyor. Bizim hücrelerde oluşan süreci taklit ediyor. Protein üretim teknolojisi de diyebiliriz. Buna sentetik biyoloji de diyoruz dedi. Dünyanın önde gelen firmaları BioNTech ve Moderna’yı takip ederek, sürekli projelerini geliştirdiklerini, bunun sonucunda da 4 aşı prototipi oluşturduklarını söyleyen Doç. Dr. Koçak şöyle konuştu: 3 ay boyunca bu konu üzerinde yoğunlaştık. Hemen arkasından kendi m RNA’mızı dünyada da önde gelen grupları da takip ederek, etkinlik oranı yüksek bunun yanında istediğimiz cevabı alabilecek şekilde dizayn etmeye çalıştık ve bu süre içerisinde kendi aşımızı dizayn ettik. Yakın zamanda da kendi laboratuvarımızda sentezledik. Türkiye’nin m RNA teknolojisiyle geliştirilmiş ilk aşısı oldu. Ve biz şu anda hayvan çalışmaları aşamasına geçmiş bulunmaktayız. 2 ay içerisinde bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da insan üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Bizim şu anda ön görümüz yaz ayı içerisinde insanlara uygulanabilir hale getirmek. Fakat biz alternatifli olarak gitmeye çalışıyoruz. Bu süre içerisinde protokolleri oturtup, bu konuda eksikliklerimizi tamamladıktan sonra arka arkaya 3 yeni dizaynlar oluşturduk. 3 tane dizaynın da 1 ay içerisinde sentezlerini tamamlamayı planlıyoruz. Bu sentezleri planladıktan sonra yaklaşık 4 tane prototip aşıları hayvanlara uygulamaya başlayacağız. Burada etkinliği yüksek bir aşıyla yürümeyi bundan sonraki süreci onunla götürmeyi planlıyoruz. Çünkü aşıda en önemli şeylerden birisi belli bir etkinliği yakalamak. Bizim takip ettiğimiz BioNTech ve Moderna gibi ekiplerin bu konuda yüzde 90- 95 civarında bir etkinliği yakalaması bizi sevindirdi. Biz de süreç içerisinde aşımızı sürekli modifiye ettik bu etkinliği yakalayabilmek için. Aşının yakın zamanda hayvan deneylerinde kullanılacağını belirten Doç. Dr. Koçak, Aşılardan bir tanesi hayvanlara uygulanmaya hazır. 1 ay sonra diğer üç tanesinin de eklenmesiyle 4 tanesini de hayvanlara uygulamaya başlayacağız. Bir tanesi için 10 gün içerisinde başlayacağız. Bu süre içerisinde diğer aşıları da uyguladıktan sonra en etkili olanla yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Bizim planımız yaz ayları. Yaz aylarında insanlara uygulanabilecek düzeye getirmeyi planlıyoruz. Yaz ortalarında süreç istediğimiz gibi tamamlanırsa, insanlara uygulamaya başlamış olacağız dedi. Aşı çalışmalarında fedakarlıklarla dolu bir süreç yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Nadir Koçak, Arkadaşlar çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Anadolu’nun çeşitli üniversitelerinden hocalarımız bu çalışmalar içerisinde yer alıyor. Bunun yanında yüksek lisans öğrencilerimiz, uzmanlık öğrencilerimiz de çalışmanın içerisindeler. Hepsi fedakarlık içerisinde, günde 4 saat uykuyla çalışıyorlar. Hafta sonları hepsi burada. Buranın ışığı hemen hemen hiç sönmedi diyebilirim. Bizim ekibimizin hemen, hemen yarısı virüse yakalandı. Bir pandemi hastanesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlar hep fedakarlıklar gösterdi. Hatta virüse yakalandıkları zaman bile bizi arayıp ‘hocam iyi hissediyorum ben gelemez miyim? diyen arkadaşlar oldu. ‘Gelsem de sizden uzakta çalışsam’ diyenler oldu. Biz burada projemizde çalışan enfeksiyon hastalıklarında çalışan hocalarımızla danışarak süreci devam ettirdik. Bazen içimiz sızlayarak çalışmaları sınırlamak zorunda kaldığımız dönemlerimiz de oldu diye konuştu. Türkiye'de bir ilk: Bu aşı BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte Türkiye'de ilk defa genetik teknolojiyi kullanarak, 'm RNA' temelli koronavirüs aşısı geliştiren merkezlerden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü'nde Haziran ayında başlanılan aşı çalışmaları, hayvan deneyleri aşamasına geldi. BiP'te paylaş

“ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALAR KORKMASIN”

Bir an önce hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğini söyleyen Yıldırım, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bir ağrım yok, 'koronavirüs sürecinde nakil bekleyen hastalar korkmasın, Türk hekimlerine güvensin' diyorum. Ama en önemlisi hiçbir zaman umutlarını yitirmesinler her zaman olumlu düşünmeye çalışınlar” diye konuştu.

"KORONAVİRÜS BENİ BÖBREĞİMİ VERMEKTEN CAYDIRMADI”

Yeğenine yaşam umudu olduğu için mutlu olduğunu belirten Mustafa Yıldırım ise “Bizlerde herkes gibi başlarda böbrek naklinin ne olduğunu bilmiyorduk. İnsan kendi başına gelmeden ne demek olduğunu anlamıyormuş. Bu süreçte yeğenim Ceyhun için hiç düşünmeden böbreğimi vermeyi kabul ettim. Yeğenime yaşam umudu olmak beni de çok mutlu ediyor. 10 gün koronavirüs tedavisi gördüm. Bu süreçte bir kez bile böbreğimi vermekten vazgeçmedim. Vatandaşlarımız böbrek nakli konusunda bilinçsiz. Hastanelerde bir sürü nakil bekleyen insan var. Aynı zamanda vatandaşlarımız Türk hekimlerine güvenmeli çok başarılı ameliyatlar gerçekleşiyor. Bunu birebir yaşayan kişiyim” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli koronavirüs aşısı en geç nisan ayında uygulanabilir olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmaya planlıyoruz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

