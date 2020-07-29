Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiyeden Avusturyaya yardım eli 20 bin adetlik cerrahi maske hastaneye bağışlandı
DÜNYA

Türkiye'den Avusturya'ya yardım eli: 20 bin adetlik cerrahi maske hastaneye bağışlandı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğince, Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Sankt Johann im Pongau kasabası yakınlarında bulunan Kardinal Schwarzenberg Hastanesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin adet cerrahi maske yardımı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, maskeleri, Kardinal Schwarzenberg Hastanesi Müdürü Katharina Rosa Laner'e teslim etti.

Ceyhun, Laner ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Johann im Pongau bölgesinde çok sayıda Türk asıllı vatandaşın yaşadığını, burayı ziyaret ederek hem Türk toplumuyla hem de bu kasabanın belediye başkanıyla bir araya gelmek istediğini söyledi.

Salgın döneminde dayanışmanın Türkiye-Avusturya ilişkileri açısından önemli olduğunu dile getiren Ceyhun, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konularda çok titiz olması sayesinde ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışı ilişkilerimizde özellikle şu anda dayanışmaya çok değer vermesi dolayısıyla Avusturya ile de ilişkilerimizin mümkün olduğunca daha iyiye gitmesini arzu ettiğimizden 20 bin adet maskeyi buradaki hastaneye takdim ettik.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teşekkür eden Ceyhun, özellikle bu bölgede Ordu'dan göç eden çok sayıda vatandaşın bulunduğunu, buradaki Türklerin de hizmet aldığı bir hastaneye Türkiye'nin böyle değerli bir yardımda bulunmasının onları da memnun edeceğini söyledi.

Türkiye’ye minnettarız: Örnek bir dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi
KORONAVİRÜS
Türkiye’ye minnettarız: Örnek bir dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi

"İyi bir iş yaptığımız inancındayım"

Hastane yönetiminin kendilerine teşekkür ettiğini belirten Ceyhun, "Avusturya-Türkiye ilişkilerinde sadece ekonomi ve kültürel alanlarda değil, sağlık alanında da hem katkı sunmak hem de ilişkileri sağlık alanında geliştirmek amacıyla gerçekten iyi bir iş yaptığımız inancındayım." diye konuştu.

Ceyhun, daha sonra Johann im Pongau Belediye Başkanı Günther Mitterer ile bir araya geldi. Buradaki Türk toplumuyla da görüşecek olan Ceyhun, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarla bayramlaşacak.

İdlib’den Türkiye’ye teşekkür: Türk askerleri bize çok iyi davranıyor, Erdoğan'a binlerce selam olsun
DÜNYA
İdlib’den Türkiye’ye teşekkür: Türk askerleri bize çok iyi davranıyor, Erdoğan'a binlerce selam olsun
Abone Ol Google News
Camide yazıldı camide kalacak...

Camide yazıldı camide kalacak...

​Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi.
İmam hatiplilernormalleşme yaşıyor

İmam hatipliler
normalleşme yaşıyor

Okulların yüzde 13 imam hatip ama başarılarıyla dikkat çekiyorlar.
Kurban Bayramınakorona kuralları

Kurban Bayramı'na
korona kuralları

​Bakan Koca maddeleri tek tek açıkladı...
Süper Lig'de <br>tarihi karar

Süper Lig'de
tarihi karar

​Küme düşme ve yabancı kuralında işler değişti.
Halk TV komedisi

Halk TV komedisi

46 koltuklu Havaist otobüslerinde 100 kişi taşındığını söyledi.

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü oruç tutmanın faziletini Diyanet açıkladı.

10 yıl içinde<br>geri alınabilir

10 yıl içinde
geri alınabilir

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren karar.

Sow getirecek

Sow getirecek

​​Fenerbahçe golcü oyuncu için görüşmelere başladı.
LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti: İHH'ya 52 TIR giyecek bağışladı
Ekonomi

LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti: İHH'ya 52 TIR giyecek bağışladı

Ramazan Bayramı'nda onbinlerce çocuğu giydirerek yüzünü güldüren, koronavirüs sürecinde ise Sağlık Bakanlığı'na yaptığı yardımlar ile gündeme gelen Türkiye'nin hazır giyim devi LC Waikiki iyilik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü marka 1 Milyon 700 bin parçadan oluşan 52 TIR'lık giyecek yardımını bayramda çocukların yüzünü güldürmek için İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı. İHH, ilk etapta bayram öncesinde 120 bin çocuğa kıyafetlerini ulaştırdı.
Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hazır: Hem eğitim de hem sağlıkta öne çıkıyor
Gündem

Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hazır: Hem eğitim de hem sağlıkta öne çıkıyor

İstanbul Kartal'da öncü eğitim anlayışıyla binlerce öğrenci yetiştiren Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hummalı bir şekilde hazırlanıyor.
YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de
Gündem

YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, gençler için şimdi sıra tercihe geldi. Bu süreçte Türkiye genelinden imam hatip lisesi öğrencileri hem ilk yüzde hem de ilk binde önemli başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48'incisi olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacak. Sözel 11'incisi Muhammed Esad Şahindaş da Türkiye’nin güçlü ekonomiye sahip olması için ekonomi eğitimi alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.