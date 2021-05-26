Koronavirüs Türkiyenin 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 26 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 738 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
OYNAT 03:08
Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerinin devam edeceğini belirten Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasının başlayacağını duyurdu.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.

  • Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
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Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor

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