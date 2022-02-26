Koronavirüs Türkiyenin 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Aşılamada büyük başarı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Aşılamada büyük başarı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumun yüzde 85'inin ikinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Bu oran ciddi bir başarıdır" dedi. İşte 26 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Aşılamada büyük başarı
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 bin 764 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,05 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 503 bin 292 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüzde 85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" dedi.

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