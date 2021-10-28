Koronavirüs Türkiyenin 28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca 42 ile dikkat çekti
TÜRKİYE

Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 42 ile dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranı yüzde 75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın." dedi. İşte 28 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 42 ile dikkat çekti
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 229kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 25 bin 528kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 354 bin 580 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 23 bin 796’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen” dedi.

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