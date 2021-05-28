Koronavirüs Türkiyenin 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yeniden 8 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 8 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısı 3 günlük aranın ardından yeniden 8 binin altına geriledi. İşte 28 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 8 binin altında
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 773 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 332, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
OYNAT 03:08
Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerinin devam edeceğini belirten Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasının başlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
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Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor

Türkiye'nin 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye'nin 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

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