Koronavirüs Türkiyenin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısındaki artış sürüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. "Hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek." diyen Bakan Koca, "Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı. İşte 29 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki artış sürüyor
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 684 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Bakan Koca: Kayıplarımızın artma ihtimali güçleniyor

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." dedi.

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