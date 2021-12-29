Türkiye'nin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
- Son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 684 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.
Bakan Koca: Kayıplarımızın artma ihtimali güçleniyor
- Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri