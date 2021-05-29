Koronavirüs Türkiyenin 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vefat sayıları da düşüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayıları da düşüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloya göre vaka sayıları stabil bir seyir izlerken vefat sayılarında büyük düşüş gözlemlendi. İşte 29 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayıları da düşüyor
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 656 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978 , vefat sayısı 47 bin 271 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
OYNAT 03:08
Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerinin devam edeceğini belirten Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasının başlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
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Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor

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