Koronavirüs Türkiyenin 30 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı stabil
TÜRKİYE

Türkiye'nin 30 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 30 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 30 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 245 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 19 bin 557 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,22, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,23 olarak gerçekleşti.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 318 bin 338'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 313 bin 482 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef. Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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