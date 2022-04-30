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Koronavirüs Türkiyenin 30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı iki binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı iki binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 1772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin 30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı iki binin altında
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 1772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 147 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 498 bin 664 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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