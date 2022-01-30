Koronavirüs Türkiyenin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan tedbir vurgusu
TÜRKİYE

Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan tedbir' vurgusu

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı artışın salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olmayacağını belirtti. Bakan Koca, aşı ve tedbir çağrısını yineledi. İşte 30 Ocak vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan tedbir vurgusu
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 189 kişinin hayatını kaybettiğini, 88 bin 145 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,49 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 778 bin 517’ye yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Hastalık hafif seyrediyor

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı rekor tazeledi
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı rekor tazeledi

Tıklım tıklım

Tıklım tıklım

​Taksim'de dikkat çeken kalabalık.
Sahilde gören şoke oldu

Sahilde gören şoke oldu

Uzun zamandır çadırda yaşadığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Soylu: Çocuk Eren Bülbülün katillerinin arkadaşlarına hain demiş

​Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu.

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına yanıt.

90 yıllık taş mektebin taş tahtası sıva altından çıktı.

'Adenovirüs' yöntemiyle geliştirilen Türk aşısı geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.