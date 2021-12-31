Türkiye'nin 31 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Riskin artığı dönemdeyiz

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 786 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
BAKAN KOCA'DAN 'YILBAŞI UYARISI'
Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı.
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