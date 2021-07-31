Koronavirüs Türkiyenin 31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Ölü sayısı yükselişte
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Türkiye'nin 31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 31 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 31 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı yükselişte
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 79 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 22 bin 332kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,93 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 617 bin 245 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 982 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 269 bin 936'sı ikinci doz, 4 milyon 885 bin 70'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak durum lehimize dönecek." ifadelerini kullandı.

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