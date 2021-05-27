Koronavirüs Türkiyenin en güncel aşı haritası İşte il il aşılama sayısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin en güncel aşı haritası: İşte il il aşılama sayısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 527 bin 857 doza ulaştı.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin en güncel aşı haritası: İşte il il aşılama sayısı
Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 329 bin 719, ikinci doz aşı 12 milyon 198 bin 138 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 527 bin 857'ye yükseldi.

Türkiye'nin il il aşı haritası.
Türkiye'nin il il aşı haritası.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 739 bin 783, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 935 bin 956, toplam 4 milyon 675 bin 739; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 339 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 29 bin 406, toplam 2 milyon 368 bin 994; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 95 bin 115, ikinci doz aşı sayısı 850 bin 179, toplam 1 milyon 945 bin 294 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 140 bin 455 Kovid-19 aşısı yapıldı.

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