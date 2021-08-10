​TURKOVAC yüzde 100 etkili

TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının İngiliz varyantına (Alfa) karşı yüzde 100 koruma sağladığını tespit ettiklerini söyledi. Üniversite olarak TURKOVAC aşısıyla ilgili klinik öncesi çalışmaların bitirildiğini ve Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özdarendeli, “TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız. Bundan sonraki aşama artık aşının yaygın olarak kullanılması, iyi sonuçlar çıktığı takdirde.” diye konuştu.

Aykut Özdarendeli

Özdarendeli, TURKOVAC aşısının İngiliz ve Delta varyantlarına karşı etkili olup olmadığı yönündeki soruyu, “İngiliz varyantıyla ilgili, rektörümüzün de destekleriyle hızlı bir proje yaptık. İngiliz varyantına karşı yaptığımız çalışmalarda, TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. Transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili şu anda tam bir veri olmadığı için onu söyleyemiyorum.” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA HAZIR

TURKOVAC aşısı faz çalışmalarında 18-55 yaş grubunda çalıştıklarını anlatan Özdarendeli, 55 yaş sonrası için de çalışmalar yapacaklarını ve henüz deneme yapmadıkları 12-18 yaş grubunda da Faz-3’ün sonuçlarına göre çalışmaların devam edeceğini aktardı. Özdarendeli, aşının çıkacağı tarihe ilişkin de “Faz-3 aşamasında belli bir istatistiğe ulaşmak lazım. Aynı zamanda Faz-3 tüm çalışmalarının sadece ülkemizde değil, birkaç yurt dışı merkezli de yapılması düşünülüyor ama ben yıl sonuna kadar olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Pandeminin bitmesi için yüzde 70 oranında aşılamanın olması gerektiğinin altını çizen Özdarendeli, Özdarendeli, aşı yaşının 12-15’e çekilerek okulların açılması için artık zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.