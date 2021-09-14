Koronavirüs TURKOVACa uluslararası ilgi
TÜRKİYE

TURKOVAC’a uluslararası ilgi

Faz-3 çalışmasının sürdüğü ve seri üretim için gün sayan milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’a yurt dışı ilgisi her geçen gün artıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
TURKOVAC’a uluslararası ilgi
Malezya Heyeti

Faz-3 çalışmasının sürdüğü ve seri üretim için gün sayan milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’a yurt dışı ilgisi her geçen gün artıyor. Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı için Türkiye dışındaki ülkelerde de hazırlıklar sürüyor. Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya, Polonya, Paraguay, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, KKTC, Kırgızistan ve Malezya ile toplam 12 ülkede Faz-3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmeler yapılıyor.

Azerbaycan Heyeti
Azerbaycan Heyeti

Arjantin Heyeti
Arjantin Heyeti

TURKOVAC gün sayıyor
KORONAVİRÜS
TURKOVAC gün sayıyor

ETKİNLİĞİ ANLATILIYOR

  • TÜSEB yetkilileri, muhatap ülkenin yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirilerek bir araya geliyor. Görüşmelerde, TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları ele alınıyor. TURKOVAC’ın 7 ayda Faz-3 aşamasına ulaştığı bilgisi paylaşılırken, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında elde edilen sonuçlar da değerlendiriliyor. TURKOVAC’ın Faz-1 ile Faz-2 çalışmalarında ölüm, yoğun bakıma yatış gibi ağır hastalıktan korunma oranının yüksek olduğu, çalışmaya katılan gönüllülerin yüzde 90’ından fazlasında antikor oluştuğu ifade ediliyor.

Türkiye'nin Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Kırgızistan'la mutabakat
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Kırgızistan'la mutabakat

TURKOVAC Faz-3 aşısının ülkelerdeki denemelerinin ne zaman başlayacağı toplantılarda görüşülen konular arasında. Gönüllülerin, özellikle bağışıklık sistemlerini baskılayacak bir hastalığı olmayan 18-60 yaş aralığındaki sağlıklı bireyler arasından seçileceği ve 1 yıl izlenecekleri ifade ediliyor.

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