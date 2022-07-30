​Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Maske zorunluluğu geri mi geliyor?

Koronavirüs vakalarında artış sürüyor. Virüsün daha bulaşıcı Omicron ve alt varyantları nedeniyle hem vaka hem de ölüm oranında artış devam ederken uzmanlar, nisan ayında kapalı alanlar ve toplu ulaşımda kaldırılan maske takma zorunluluğunun geri getirilmesini istiyor.

YENİ DALGA GELEBİLİR

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, bulaşıyı engelleyen en önemli koruyucunun maske olduğuna dikkat çekerek, “Herkesin az veya çok antikoru oluşmuş durumda. Aşılanan ve hastalığı geçirenlerin yeniden enfekte olmamaları için en önemli koruyucu maske takılması. Bu nedenle kapalı alanlarda maskeye geçilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi. Salgında henüz tepe noktanın görülmediğini ifade eden Köksal, yeni bir dalga uyarısı da yaptı:

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“Asıl endişemiz sonbaharda yeni dalganın gelmesi. İşte o zaman işler değişir. Bu nedenle şimdiden risk grubundakiler öncelikle aşılansın. Vatandaşlımıza söyleyeceğim tek şey, takın artık şu maskeyi, inat etmeyin. Bize gelen tüm hastalar son aşısının üzerinden altı ay geçmiş kişiler. Vaka sayıları 10 binlerle ifade edilirken, maskenin isteğe bağlı takılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Sonbaharla hastanelerin yükü artarsa daha sıkı tedbirler alınması gerekecektir.”

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN KLİMA UYARISI

Milliyet'e konuşan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü kapalı sosyal alanlarda klima kullanımının çok riskli olabileceğini söyledi.

Özlü, “Özellikle fanı doğrudan kendinize çevirmemeniz lazım. Oda sıcaklığı 22-23 derecenin altına çok düşürülmemeli. Mümkün olduğu kadar fan yukarı doğru çevrilmeli. Özellikle sosyal alanlarda yani diğer insanlarla birlikte paylaştığımız kapalı alanlarda klima kullanımı çok riskli olabilir bu dönemde. Kovid çok yaygın şu anda. Gribal ve solunum yolu enfeksiyonları da çok yaygın. Dolayısıyla eğer klima kullanıyorsanız, içeriyi soğutması için kapıyı pencereyi sıkı sıkıya kapatıyorsunuz. Dolayısıyla havayı klima sirküle ediyor ve aynı havayı alıp tekrar veriyor. Bu havada solunum, enfeksiyona neden olan virüsler varsa bunların bulaşma olasılığı artıyor.” açıklamasında bulundu.