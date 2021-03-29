Koronavirüs Venezuela Devlet Başkanı Maduro Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız
DÜNYA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün kurucu üyelerinden Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında, ödeme aracı olarak ham petrolü kullana bileceklerini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız
Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

Maduro, virüse karşı aşılara küresel erişim sağlamayı amaçlayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) aracılığıyla Covid-19 aşısı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Ülkenin aşı için petrol ticaretine "hazır ve hazırlıklı" olduğunu ve ticareti yürütebilecek petrol gemileri ve müşterileri olduğunu da sözlerine ekledi.

  • Güney Amerika ülkesinin petrol ihracatı, ABD'nin Maduro'ya istifa etmesi için baskı yapmak amacıyla, 2019 yılından bu yana Venezüella'nın devlet petrol şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

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Zengin ülkeler daha fazla kovid aşısı temin ediyor

Covax projesiyle yılın sonuna kadar düşük gelirli ülkelere toplam iki milyar doz aşı gönderilmesi hedefleniyor. Covax projesi; WHO, GAVI aşı ittifakı ve Salgın Hastalıklara Hazırlık Buluşları Koalisyonu (CEP) tarafından yoksul ülkelerin aşı alımındaki dezavantajlı konumuna çare üretmek için hayata geçirildi.

  • Projeyle, koronavirüsle mücadele için üretilen aşıların bütün dünya ülkeleri arasında adil bir şekilde paylaşılması amaçlanıyor. Şu ana kadar dünyanın zengin ülkeleri, yoksul ülkelere kıyasla çok daha fazla Covid aşısı temin etti.

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