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Koronavirüs Yaşlı adam karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı
TÜRKİYE

​Yaşlı adam karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı

Yaşlı adam karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı

Korona vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Bursa'da, sokaklardaki kalabalık ve maske takmayanlar endişeye neden oldu. Kurallara uyulmadığını görünce üzüldüğünü belirterek gözyaşı döken Kamil Aslan, "Ben insanlar kurallara uymadığı için 51 yaşındaki karantinada olan oğluma bu yaşımda gidip ekmek aldım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken kendisine mikrofon uzatılınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken kendisine mikrofon uzatılınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen Bursa'da sokak ve meydanlardaki kalabalık dikkat çekti. Kent Meydanı'nda maskelerini çenelerine indirerek, yürüyen birçok kişi, denetim yapan polisleri görünce düzeltti. Meydanda maskesiz yürüyen bir kişi "Ben kalp hastasıyım, daralmaya gelemiyorum" diye kendini savundu.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen vatandaşın kurallara uymadığını ve bu durum yüzünden çok zorluk yaşandığını anlatan Kamil Aslan, karantinadaki oğluna ekmek almak zorunda kaldığını ağlayarak, anlattı. Aslan, "Bizim insanlarımız asla akıllanmıyor. Bakıyorsun maskesi ya çenesinde ya da kolunda geziyor. Allah korusun bu milleti, tamam doktorlar da koruyor ama doktorun elinden de bir şey gelmiyor.

Benim oğlum fakültede müdür, 15 gün karantinaya girdi. Evden dışarı çıkamıyor. Beni arayıp diyor ki 'Baba bana ekmek getir'. Ağladım biliyor musunuz? 76 yaşındayım, oğluma hizmet ediyorum. Neden? İnsanlar birbirini korumadığı için.

Onun da yapacak bir şeyi yok, canını seven kurallara uysun. 51 yaşındaki oğluma ekmek aldığım için duygulandım çünkü babayım ben, oğluma bakmak zorundayım" dedi.

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