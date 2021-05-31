Koronavirüs Yeni kurallar belli oluyor Kabinenin gündemi normalleşme
TÜRKİYE

Yeni kurallar belli oluyor: Kabinenin gündemi normalleşme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yeni normalleşme adımlarının ele alınacağı toplantıda, sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitimin durumu ile kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı belli olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Yeni kurallar belli oluyor​: Kabinenin gündemi normalleşme
Fotoğraf: Arşiv

İki haftadır uygulanan kademeli normalleşme tedbirlerinin sone ermesinin ardından bugün yeni dönemin kuralları belli olacak. Bunun için gözlerin çevrildiği kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabinenin en önemli gündem maddesi yeni normalleşme adımları olacak.

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SOKAK YASAĞI VE YÜZ YÜZE EĞİTİM

  • Toplantıda, salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 17 Mayıs’ta hayata geçirilen kademeli normalleşme sürecinin vaka sayılarına yansıması ele alınacak. Buna bağlı olarak hafta içi 21.00’den 05.00’e kadar ve hafta sonlarının tamamını kapsayacak şekilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının nasıl olacağı netlik kazanacak. Toplantıda yüz yüze eğitiminin başlayıp başlamayacağı ve kapsamı netleşecek. Telafi eğitiminin ne zaman başlayacağı, uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağı da belli olacak.

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KAFELERE SINIR

Yine “gel-al” ve “paket servis” şeklinde hizmet veren restoranlar ile kafelerle ilgili de karar çıkacak. Kafe ve restoranların kişi sayısı sınırlandırılarak açılabileceği belirtiliyor. Düğün, nişan, kına gecesi merasimlerinin de kişi sayısı sınırlandırılarak serbest bırakılması bekleniyor. Şehirler arası seyahat ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesaiye ilişkin de kararlar bekleniyor.

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