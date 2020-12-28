Koronavirüs Yılın hekimi seçilen Dr Yavuz Durmuştan kötü haber Koronavirüse yenik düştü
TÜRKİYE

'Yılın hekimi' seçilen Dr. Yavuz Durmuş'tan kötü haber: Koronavirüse yenik düştü

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Durmuş'un geçtiğimiz yıl 'yılın hekimi' seçildiği ortaya çıktı. Çalıştığı hastanede Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynayan ve gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilen Durmuş'a teşekkür belgesini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Haber Merkezi İHA
Geçen sene yılın hekimi seçilen Durmuş'a teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.
Geçen sene yılın hekimi seçilen Durmuş'a teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.


Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş yakalandığı korona virüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Durmuş 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

  • Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş’un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz’un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezine isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

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Korona virüs’ten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş’un geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş’a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

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Dr. Yavuz Durmuş kimdir?


1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika’ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

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