Koronavirüs Gece yarısı uygulanmaya başladı Yurt dışından gelişlerde artık zorunlu olacak
TÜRKİYE

Yurt dışından gelişlerde zorunlu PCR test ibrazı uygulaması başladı

Gece yarısı uygulanmaya başladı: Yurt dışından gelişlerde artık zorunlu olacak

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla devreye alınan yurt dışından gelenlere, "negatif PCR test ibrazı" uygulaması gece yarısı itibariyle tüm sınır kapılarında uygulanmaya başladı. Yurt dışından gelen tüm uçuşlarda, son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayanlar, uçuşlara kabul edilmedi. PCR test belgesi olan yolcular ise sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndan giriş yaptı.

Haber Merkezi DHA
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı.
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle 30 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava, deniz ve kara yoluyla gelecekler için son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonuç belgesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı.

Alınan karar bu gece yarısı itibariyle tüm sınır kapılarında uygulanmaya başladı.

Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı

SON 72 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TEST İBRAZ EDİLMELİ

Hava yolu ile gelen yolculardan karşı istasyonda bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etmeleri istendi. Son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayan yolcular, uçuşlara kabul edilmedi.

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THY'NİN AÇIKLAMASI

Öte yandan konuya ilişkin Türk Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye'deki regülasyon gereği yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda; uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Transit yolcularımızın; PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerekmektedir. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir."

Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı

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