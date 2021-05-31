Yurtdışından gelişlerde PCR test şartı aranmayacaklarla ilgili şartlar açıklandı

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Zafer Sırakaya yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye’ye dönüş yolunda sağlanan kolaylıkları açıkladı. Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye gelişlerini kolaylaştırmak için ilgili bakanlıklara bir takım görüşmeler yaptığını kaydeden Sırakaya, yurtdışından gelişlerde PCR test şartı aranmayacaklarla ilgili şu bilgileri verdi.

PCR testi kimlerden istenmeyecek?

Girişten en az 14 gün önce 2 doz Kovid aşılarını tamamlayanlardan, son 6 ay içinde Kovide yakalanıp tedavileri sona erenlerden, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelişlerini kolaylaştırmak için yaptığımız girişimler neticesinde aşağıda ki şartlardan herhangi birini sağlayan vatandaşlarımız PCR testinden muaf tutulacaktır. Kovid hastalığının üzerinden en az 28 gün geçen ve bulaş riskinin olmadığını yaşadıkları ülkelerden belgeleyenlerden, Kovid hastalığının üzerinden 6 aydan fazla süre geçip tek doz aşısının yapıldığını belgeleyenlerden PCR testi istenmeyecek.

REKLAM

Türkiye’ye gelmeden 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR test sonucunu veya 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu belgeleyemeyen vatandaşlarımız uçağa alınmayacak. Girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten en az 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli olacak. Vatandaşlarımızın anavatanları Türkiye’de sağlıkla izin/tatillerini geçirmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tüm tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Düşüş sürüyor

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı

GÜNDEM Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği haber geldi