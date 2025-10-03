KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı tercihlerinde son günler: Son başvuru tarihi ne zaman?

15 bin 247 personel alımı için Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu erişime geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin KPSS 2025/5 tercih başvuruları devam ederken, son günün ne zaman olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte son başvuru tarihi ve tüm detaylar.





SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir..





TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

* Adaylar tercihlerini, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 t arihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 6 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

* Bu kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli personel pozisyonları, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’te gösterilmiştir. Sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.





* Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli personel pozisyonları için “Aranan Nitelikler”i gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. Bir sözleşmeli personel pozisyonu için mezun olunan alan/program koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve Uyarılar” ile “Başvuru Genel ve Özel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.





DİKKAT : Mezun olunan alan/program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli personel pozisyonuna tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz hâlinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.





Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik

taleplerini içeren dilekçeler, Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.





Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli personel pozisyonlarını belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli personel pozisyonunun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercih listenizi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.





* İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/Yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tümüyle adaya aittir. Şifre, aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle başka hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.





* “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra buradaki açıklamalar doğrultusunda hareket ediniz. Tercih listenizdeki sözleşmeli personel pozisyonlarının kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol ediniz. Mezun olduğunuz alan/program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli personel pozisyonu için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.





Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (130,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 7 Ekim 2025 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 7 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.





ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumundan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.





*Adaylar tercihlerini yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlamalıdırlar.





Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar, okullarının/üniversitelerinin ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. MEB e-okul ve YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan askeri okullar, KKTC hariç yurtdışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/Yetkili Başvuru Merkezlerinde güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/Yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve Yetkili Başvuru Merkezlerinde eğitim bilgilerini güncelleme işlemini, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında yapacaklardır.





Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/Yetkili Başvuru Merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/Yetkili Başvuru Merkezlerine teslim edilmemelidir.





Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Yetkili Başvuru Merkezleri tarafından yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin ve Yetkili Başvuru Merkezlerinin adresi, ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır. Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.





MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına aday tarafından yansıtılır. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan programlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.





Tercihte bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil), KKTC veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamazlar.





Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ise tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.





DİKKAT : 2024 KPSS'de; * Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların ortaöğretim düzeyinde (15 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların ortaöğretim düzeyinde (2 Temmuz 2024 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)

* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların ön lisans düzeyinde (15 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.





YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

*Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

*Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

*Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

*Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.





YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.





