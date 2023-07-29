2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 3. oturumdan oluşan Alan Bilgisi sınavı kapsamında merak konusu oldu. Binlerce memur adayının gireceği KPSS alan bilgisi sınavının son oturumu yarın Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 12.55’te sona erecek. Bu noktadan sonra sınava giren adaylar büyük bir heyecanla KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarını bekleyecek. ÖSYM resmi sitesinden yayınlanan takvimle KPSS Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi açıklandı. Peki, Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2023 KPSS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından yenisafak.com'da olacak. KPSS soruları ve cevapları ile adaylar KPSS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM KPSS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer verilecektir.

KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.





Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.





Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.





Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır.





Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI NELER?

> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.







