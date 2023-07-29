KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu soruları nasıldı zor mu, kolay mı?
KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu bu sabah saat 10.15’te gerçekleştirildi. 2 buçuk saat süren sınavın ardından sınav soruları hakkında adaylar zorluk ve kolaylık derecesini paylaştı. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sınava giren adaylara 120 soru soruldu. Saat 12.45 itibariyle KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu tamamlandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu nasıldı zor mu, kolay mı? İşte detaylar.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI 1. OTURUMU SORULARI NASILDI ZOR MU, KOLAY MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.
KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.
KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.
KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.
> 2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.
> 3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.