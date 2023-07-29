Kolaydı, pek zorlamamışlar. Genel tanımlar üzerinden geçmişler sınavı. Hedefim kurum avukatlığıydı. Bu sınava denemek için girmiştim. Şu an avukatım. Benim için uluslararası biraz daha zordu. O konuda çalışmadığım için. İlk sınavım kolaydı. Herkesinki yetti, fazla bile arttı. Sanırım 35 dakikada herkes sınavı bitirmişti. 15 dakika artıyordu