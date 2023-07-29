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KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu nasıldı zor mu, kolay mı?

2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. 3 oturumdan oluşan KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu 29 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 10.15 başlayarak 12.45’de sona erdi. Sınavın ardından ‘KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu soruları nasıldı zor mu, kolay mı?’’ sorusu gündeme geldi. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday sınavın ilk oturumu hakkında yorumlarını iletti. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu soruları nasıldı zor mu, kolay mı? İşte sorunun cevabı.

13:42 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu soruları nasıldı zor mu, kolay mı?

KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu soruları nasıldı zor mu, kolay mı?

KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu bu sabah saat 10.15’te gerçekleştirildi. 2 buçuk saat süren sınavın ardından sınav soruları hakkında adaylar zorluk ve kolaylık derecesini paylaştı. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sınava giren adaylara 120 soru soruldu. Saat 12.45 itibariyle KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu tamamlandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu nasıldı zor mu, kolay mı? İşte detaylar.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI 1. OTURUMU SORULARI NASILDI ZOR MU, KOLAY MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.

KPSS Alan Bilgisi sınavına giren adaylardan Recep Kaplan,
Kolaydı, pek zorlamamışlar. Genel tanımlar üzerinden geçmişler sınavı. Hedefim kurum avukatlığıydı. Bu sınava denemek için girmiştim. Şu an avukatım. Benim için uluslararası biraz daha zordu. O konuda çalışmadığım için. İlk sınavım kolaydı. Herkesinki yetti, fazla bile arttı. Sanırım 35 dakikada herkes sınavı bitirmişti. 15 dakika artıyordu
dedi.
Bir diğer aday Kerim İhtiyaroğlu ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduğunu belirterek, “
Trabzon’da ikamet ediyorum, KPSS için Ankara’ya geldim, Ankara’da sınava hazırlandım. Ütopik hedefim vergi müfettişliği, normal hedefim gelir uzman yardımcılığı. Üç oturuma da gireceğim. Kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler güzeldi. Çalışma ekonomisinde biraz zorlandım, çok fazla detay bilgiler vardı. Nasip bir dahaki oturuma. Bakalım, iktisat yapabilirsek inşallah sınavı kazanırız. İlk defa KPSS’ye girdim
diye konuştu.

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.

> 2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

> 3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları,
25 Ağustos 2023
tarihinde açıklanacak.

KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?

‘2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusu ÖSYM tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında 3. oturumlu gerçekleştirilecek sınav öncesinde merak ediliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu 29-30 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına kamuda memur olmak isteyen binlerce aday katılım sağlayacak. Her oturumda 120 soru ve 150 dakika verilirken işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak 3. oturumda adaylara 160 dakika verilecek. Bu kapsamda şimdiden KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

#KPSS
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#1. oturum
#KPSS sınavı
2 saat önce
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