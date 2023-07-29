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KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. ve 2. oturumu kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek?

2023 KPSS Alan Bilgisi sınavına saatler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. ve 2. oturumu bugün uygulanacak. 1. oturumda adaylar kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri uygulanacak. Bu kapsamda sınava girecek adaylar ‘KPSS Alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?’ gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar.

09:50 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS Alan bilgisi sınav kaç dakika, kaç soru?

KPSS Alan bilgisi sınav kaç dakika, kaç soru?

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınav az bir süre kala binlerce memur adayı KPSS Alan Bilgisi sınav saati ve süresi hakkında araştırmalarda bulunuyor. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu sınav saatleri ve süresine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3. oturumlu gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tarih ve saat bilgisi şu şekilde;

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

> 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.

> 2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

> 3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin
internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.



#KPSS
#KPSS Alan bilgisi
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