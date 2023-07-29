KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 134 bin aday tercih yaparken, önlisans türünde tercih yapan aday sayısı 55 bin 432 iken yerleşen aday sayısı 728, ortaöğretim türünde ise tercih yapan aday sayısı 10 bin 90 iken yerleşen sayısı 90 oldu. İşte KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçlarına göre lisans, önlisans ve ortaöğretim en küçük ve en büyük puanları.