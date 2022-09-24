KYK alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS alan bilgisi oturumu bugün 24 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. KPSS lisans alan bilgisi sınavına giren kişileri ilgilendiren açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, KPSS Alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

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