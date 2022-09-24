KYK alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS alan bilgisi oturumunun tamamlanmasının ardından KPSS lisans sınavı sonuçları 2022 için geri sayım başladı. ÖSYM sonuç sistemi ile kontrol edilen sınav sonuçları sorgulama işlemleri erkenden başladı. Adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, sorgulama ekranı
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Toplam 2 oturumda düzenlenen sınavın hemen ardından KPSS Lisans Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı.
ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümüne aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI
KPSS ALAN SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimine göre, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.
24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi Sınavı sonuçları da 21 Ekim 2022 tarihinde duyurulacak.
Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.