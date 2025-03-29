KPSS BAŞVURU TARİHİ 2025: KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS lisans başvuruları için geri sayım başladı! ÖSYM’nin düzenleyeceği Kamu Personel Seçme Sınavı, bu yıl yine genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi testlerinden oluşacak. Yıl boyunca yoğun bir şekilde sınav için hazırlanan adaylar, başvuru süresi ve sınav tarihleriyle ilgili detayları merakla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, başvuru süreci Haziran ayında başlayacak. KPSS'ye başvuracak olan adaylar, sınav ve sonuç açıklama tarihleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.