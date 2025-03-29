KPSS BAŞVURU TARİHİ 2025: KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 KPSS başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans düzeyinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı için başvurular, 2025 yılı Haziran ayında alınmaya başlanacak. Öte yandan, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları için adaylar 2026 yılını beklemek zorunda kalacak. KPSS’ye başvuru yapmayı planlayan adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili detayları merak ederken, ÖSYM'nin yayınlayacağı resmi açıklamalarla süreç daha da netleşecek.
KPSS lisans başvuruları için geri sayım başladı! ÖSYM’nin düzenleyeceği Kamu Personel Seçme Sınavı, bu yıl yine genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi testlerinden oluşacak. Yıl boyunca yoğun bir şekilde sınav için hazırlanan adaylar, başvuru süresi ve sınav tarihleriyle ilgili detayları merakla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, başvuru süreci Haziran ayında başlayacak. KPSS'ye başvuracak olan adaylar, sınav ve sonuç açıklama tarihleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
2025 KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi (1. ve 2. gün) başvuruları 26 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek. Geç başvurular ise 23 - 24 Temmuz'da alınacak.
KPSS TARİHİ
ÖSYM tarafından bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanan genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi KPSS uygulaması olacak.
KPSS genel kültür-genel yetenek sınavı 7 Eylül'de,
KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de
KPSS alan bilgisi 2. gün sınavı ise 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek.
KPSS sonuçları 10 Ekim günü ÖSYM'nin sonuç ekranından duyurulacak.