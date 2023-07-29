2023 KPSS ÖABT sınav tarihi ve süresi
2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. 3. oturumdan oluşan sınavından ardından KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erecek. Öğretmen olmak isteyen adaylar bu sınavda yeterliliklerini ölçecek ve atama takvimini takibe alacak. Peki ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika sürecek, kaç soru? İşte detaylar.
KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN 2023?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.
KPSS ÖABT SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak. 40 sorudan oluşan ÖABT alanlarının sınav süresi 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır..
KPSS ÖABT SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.