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KPSS ÖABT sınavı ne zaman? ÖABT sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru?

KPSS ÖABT sınavında geri sayım başladı. 29-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 3. oturumdan oluşan KPSS Alan Bilgisi sınavının ardından gözler Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne çevrildi. Öğretmenlik Alan Bilgisi yeterliliklerini ölçecek adaylar sınavın ardından büyük bir heyecanla öğretmenlik için atama takvimini bekleyecek. Peki KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖABT sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru? İşte soruların yanıtları ve ÖSYM ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama AİS ekranı.

11:57 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
2023 KPSS ÖABT sınav tarihi ve süresi

2023 KPSS ÖABT sınav tarihi ve süresi

2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. 3. oturumdan oluşan sınavından ardından KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erecek. Öğretmen olmak isteyen adaylar bu sınavda yeterliliklerini ölçecek ve atama takvimini takibe alacak. Peki ÖABT sınavı ne zaman, kaç dakika sürecek, kaç soru? İşte detaylar.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
6 Ağustos
'ta düzenlenecek.

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak. 40 sorudan oluşan ÖABT alanlarının sınav süresi 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır..

KPSS ÖABT SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin
adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?

‘2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusu ÖSYM tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında 3. oturumlu gerçekleştirilecek sınav öncesinde merak ediliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu 29-30 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına kamuda memur olmak isteyen binlerce aday katılım sağlayacak. Her oturumda 120 soru ve 150 dakika verilirken işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak 3. oturumda adaylara 160 dakika verilecek. Bu kapsamda şimdiden KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

#KPSS ÖABT
#Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
#ÖSYM
#AİS
#KPSS
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