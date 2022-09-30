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KPSS önlisans çıkmış sorular-cevapları | ÖSYM önlisans geçmiş yılların soruları PDF

KPSS önlisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar son günlerde KPSS önlisans sınavı çıkmış soru ve cevapları araştırıyor. 2 yılda bir ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 son yılların çıkmış soru ve cevap anahtarı PDF indirme linki haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS önlisans son yılların çıkmış soruları: KPSS 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 çıkmış soru ve cevapları PDF İNDİR
KPSS önlisans çıkmış sorular ve cevapları

KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan adaylari geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek için araştırma yapıyor. ÖSYM tarafından ön lisans mezunları için düzenlenen KPSS'ye katılmak isteyen adayların arama motorlarında araştırdığı KPSS Önlisans çıkmış soru ve cevapları PDF indirme linki...

KPSS ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI 2012-2020

KPSS Ön Lisans 2 yılda bir yapıldığı için 2021, 2019, 2017, 2015 ve 2013 yıllarına ilişkin çıkmış sorular bulunmamaktadır. KPSS önlisans 2012,2014, 2016, 2018, 2022 yıllaı çıkmış soruları aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.

2020 KPSS ÖN LİSANS (GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK) TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2020 KPSS ÖN LİSANS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2018 KPSS ÖN LİSANS TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2018 KPSS ÖN LİSANS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2016 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS DÜZEYİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2016 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) ÖN LİSANS TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS DÜZEYİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) ÖN LİSANS TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

2012 KPSS ÖN LİSANS DÜZEYİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

KPSS ÖN LİSANS SORU DAĞILIMI NASIL?

2022 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sıanvda soru dağılımı ise şöyle:

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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