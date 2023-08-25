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KPSS lisans puanı kaç yıl geçerlidir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının geride kalması ile sonuçlar beklenmeye başlamıştı. KPSS sonuçları açıklandı. Peki, KPSS lisans sonuçları kaç yıl geçerli? KPSS lisans sınavı kaç yılda bir yapılıyor? İşte ayrıntılar...

11:32 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
KPSS lisans puanı

KPSS lisans puanı

KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı. KPSS lisans sonuçlarını öğrenen adaylar sonuçların ne kadar süre geçerli olacağını da merak ediyor. KPSS lisans sonuçları kaç yıl geçerli olacak? KPSS lisans sınavı kaç yılda bir yapılır? İşte detaylar...

KPSS LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2023-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.



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