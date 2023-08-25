KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı. KPSS lisans sonuçlarını öğrenen adaylar sonuçların ne kadar süre geçerli olacağını da merak ediyor. KPSS lisans sonuçları kaç yıl geçerli olacak? KPSS lisans sınavı kaç yılda bir yapılır? İşte detaylar...

KPSS LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2023-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.







