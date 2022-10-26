Özgün KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim takvimi
ÖZGÜN HABERLER

KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim takvimi

KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin açıklanması ile birlikte adayların sınava katılacakları okul,salon ve sıra bilgisi belli olacak. Sınava girişlerde adayların kimlik ile birlikte sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları zorunludur. ÖSYM tarafından 2022 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu?
KPSS ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav öncesi adayların gündeminde sınav yerleri var. Tarihleri merak eden binlerce kişi "KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, 2022 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin açıklaması beklenen tarih..

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih hakkında bir duyuru gelmedi. KPSS sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu nedenle gözler 28 Ekim'de...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

20 gün içinde yapmayan yandı

20 gün içinde yapmayan yandı

​Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
İsmi Sungur Selçuk oldu

İsmi Sungur Selçuk oldu

Şehit madencinin yeni doğan bebeğine babasının adı verildi.
Yunanistanda panik: Masada üç senaryo var

CHP'nin karşı çıktığı dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

​Balıkesir'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı.

​Sürü halinde geziyorlar: Kimse yanlarına yaklaşamıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.