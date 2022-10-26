KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim takvimi

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav öncesi adayların gündeminde sınav yerleri var. Tarihleri merak eden binlerce kişi "KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, 2022 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin açıklaması beklenen tarih..

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih hakkında bir duyuru gelmedi. KPSS sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu nedenle gözler 28 Ekim'de...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.