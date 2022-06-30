KPSS tercih kılavuzu yayınlandı: 2022 KPSS tercih işlemleri nasıl yapılacak?

KPSS-2022/1 tercihleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri başladı.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

KPSS 2022/1 tercih kılavuzu https://ais.osym.gov.tr" adresinde yayınlandı.

KPSS 2022/1 TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri KPSS 2022/1 tercih kılavuzuna göre ÖSYM "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Adaylar tercih yapabilmek için sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapacaktır.

KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS tercih ücreti 30 TL. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ücret ödemesi yapabilirsiniz.

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