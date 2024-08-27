|
Özgün

KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS lisans tercih süreci yaklaştı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos’ta açıklandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemi başlayacak ve adaylar tercihlerini yapacaklar. Atama puanları ise, tercihlerin ardından yapılan yerleştirmelerle birlikte açıklanacaktır. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

08:48 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
KPSS tercihleri
KPSS tercihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Bu gelişmenin ardından KPSS tercihlerine dair araştırmalar hız kazandı.

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti.

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



#kpss
#kpss lisans
#kpss lisans tercihleri
#kpss tercih kılavuzu
#ösym
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AJet'ten kaçırılmayacak indirimli bilet satış kampanyası: Yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla...