KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Bu gelişmenin ardından KPSS tercihlerine dair araştırmalar hız kazandı.
KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti.
KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?
KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.