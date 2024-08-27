KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 ÖSYM KPSS lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM kapsamında yapılan KPSS sınav sonuçlarına göre tercih yapacak adaylar tarafından dönem dönem KPSS puan türleri araştırılıyor. KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için önem arz ediyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 nedir? İşte KPSS puan türleri ve meslekler 2024…