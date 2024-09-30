"Kredi kartı yapılandırma ne zaman başlayacak? Kredi kartı yapılandırma miktarı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği'nde yapılan değişiklik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili Kurul kararı internet sitesinde duyuruldu. Peki Kredi kartı yapılandırma ne zaman başlayacak? Kredi kartı yapılandırma miktarı açıklandı mı?

KART BORCU VE İHTİYAÇ KREDİLERİNE 60 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Buna göre BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirdi. Bireysel kredi kartı dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen kişiler, mevcut kredi kartı borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Her ay ödenecek taksit tutarı, o aya ait asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar, ilgili bankada bulunan kredi kartı limitleri artırılamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada şu şekilde:

"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde;

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,

a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

- Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart

hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun %50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;

- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10970 sayılı Kararı ile,

- Kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun %20’si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun %40’ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir"

FAİZ ORANLARI NASIL HESAPLANACAK?

BDDK'nın adımları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını, kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

Bu kapsamda belirlenecek oranlar, 24 Ekim'de duyurulacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Referans oranın sabit kalması durumunda, azami akdi faiz oranları;

* dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50,

* 25 bin ila 150 bin lira arasında olan kredi kartlarında yüzde 4,25,

* 150 bin liranın üzerindeki kredi kartları için ise yüzde 4,75 olarak belirlenecek.