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İstanbul Küçükçekmece'de kim kazandı? 2024 yerel seçim sonuçları Küçükçekmece belediye başkanı kim oldu? AK Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi oy oranları...

Küçükçekmece yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un en kalabalık nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'de 568.586 seçme bulunuyor. Küçükçekmece'de belediyeyi kim kazandı, Küçükçekmece belediye başkanı kim oldu? Küçükçekmece hangi partide? soruları ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları: AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi oy oranları...

16:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 22:18 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Küçükçekmece seçim sonuçları 2024
Küçükçekmece seçim sonuçları 2024
Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Küçükçekmece Belediyesini hangi parti kazandı ve Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 568.586 seçmen sayısının olduğu Küçükçekmece
, Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Küçükçekmece
haberi.

KÜÇÜKÇEKMECE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024
, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Aziz Yeniay AK Parti

Kemal Çebi CHP

Mümin Günler İYİ Parti

Berivan Demir DEM

Mustafa Kurdaş SP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ÖĞRENİLECEK

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Küçükçekmece seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Kemal Çebi 223.834 oy, %51 oy oranı ile Küçükçekmece belediye başkanı seçilmişti.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %51

AK Parti %45,2

SP %1,5

BBP %1,1

DSP %0,6

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İstanbul Seçim Sonuçları 2024: İstanbul Oy Oranları Açılan Sandık Sonuçları