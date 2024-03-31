Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Küçükçekmece Belediyesini hangi parti kazandı ve Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 568.586 seçmen sayısının olduğu Küçükçekmece

, Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Küçükçekmece