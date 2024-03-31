KÜÇÜKÇEKMECE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
Aziz Yeniay AK Parti
Kemal Çebi CHP
Mümin Günler İYİ Parti
Berivan Demir DEM
Mustafa Kurdaş SP
YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ÖĞRENİLECEK
Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Küçükçekmece seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Kemal Çebi 223.834 oy, %51 oy oranı ile Küçükçekmece belediye başkanı seçilmişti.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
CHP %51
AK Parti %45,2
SP %1,5
BBP %1,1
DSP %0,6