VM Medical Park Samsun Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, kronik orta kulak enfeksiyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Başlangıçta medikal tedavilerle bu durumun tedavi edilmeye çalışılarak hastanın takip edildiğini söyleyen Opr. Dr. Gökduman, “Ancak uzun süre tedaviye yanıt alınamazsa, orta kulaktaki sıvı operasyonla alınarak hastalığın tekrar etmemesi için kulak zarlarına ventilasyon tüpü dediğimiz havalandırma tüpleri konulur. Bu sayede orta kulakta normalde olması gereken hava sağlanmış olur. Operasyon öncesi her iki kulakta sıvı varsa hasta 2 aya kadar takip edilebilir” diye konuştu.

“Tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybı oluşabilir”

Tek taraflı sıvılarda ise bu sürenin biraz daha uzatılabildiğini fakat eşlik eden işitme azlığı veya kulak zarında incelme veya çökme gibi durum oluşması halinde 2 aydan daha kısa sürede de operasyon yapılabildiğine değinen Opr. Dr. Gökduman, “Eğer enfeksiyon tedavi edilmezse orta kulaktaki bu sıvı, iç kulağı da etkileyerek kalıcı işitme kaybı oluşturabilir veya kulak zarında incelme veya çökme yapması sonucu kulak zarı yırtılabilir. Yine erişkin çağda saptadığımız kulak zarı yırtığı ve kronik orta kulak iltihabı olan hastaların çoğunluğu küçükken uzun süre tedavi edilmemiş orta kulak iltihabı olan hastalarımızdır” şeklinde konuştu.

"Çoğunlukla geniz eti varsa oluşuyor"

"Çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu veya kronik orta kulak enfeksiyonu, çoğunlukla orta kulakların havalanmasını sağlayan östaki tüpünün tıkanmasına sebep olan geniz eti varlığında oluşur" diyen Gökduman, ayrıca şunları söyledi:

"Bazen kronik orta kulak sıvısı olan hastalarda kulak zarına tüp uygularken geniz eti küçük bile olsa yine de alınır çünkü üzerindeki bakteriyel floranın orta kulak enfeksiyonuna yol açtığı düşünülmektedir. Başlangıçta ilaç tedavisi ile düzeltilebilecek bir durum olan bu hastalık belirli bir sürede tedaviye yanıt alınamaması durumunda operasyon gerektirmektedir. Hastalar cerrahi tedavi sonrası kısa sürede sağlığına kavuşup günlük hayatına dönebilmektedirler."







