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Özgün 2022 Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu? (TRT1) İşte yarışmada dereceye giren isimler
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2022 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu? (TRT1) İşte yarışmada dereceye giren isimler...

2022'de TRT1'de yayınlanmaya devam eden başarılı yarışma Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali dün gece gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen final gecesinde birinci belli oldu. 2022 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1.si kim oldu? Dereceye kimler girdi? İşte Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finaline ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasının birincisi Mustafa Öztürk kimdir, hangi camide görevli?
Mustafa Öztürk

Her yıl Ramazan ayında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması bu yılki finalini 27 Nisan Çarşamba akşamı Saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oldu. Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının birincisi ve derecey giren isimler belli oldu.

2022 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASININ BİRİNİCİSİ KİM OLDU?

2022'de TRT1'de yayınlanmaya devam eden başarılı yarışma Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının birincisi Mustafa Öztürk oldu. Dereceye giren isimler ise şunlar:

  • 1. Mustafa Öztürk
  • 2. Ahmet Can Yıldız
  • 3. Doğan Temiz

Birinci olan isim, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aldı.

2022 KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASININ BİRİNİCİSİ MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

Mustafa Öztürk, 2002 doğumlu. Samsun Çarşamba'lı. Hafızlığını Samsun Kalkanca Bölge Yatılı Kuran Kursu'nda tamamladı. Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi 3.Sınıf öğrencisi.

Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa ÖZTÜRK TRT1 'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasında gösterdiği performans ile izleyicilerini gururlandırdı.

Öztürk üç jüri üyesinden de 100 tam puan alarak 2022 yılının birincisi oldu.
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