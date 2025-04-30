Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili birleşecek mi? Bakan Tekin duyurdu

Kurban Bayramı tatili öncesinde tatil konusu da gündemdeki yerini koruyor. Hem öğrenciler hem de velilerin merak ettiği 'Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?' sorusuna Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net bir yanıt verdi. İşte detaylar.
TRT Haber'de soruları yanıtlayan Bakan Tekin, okullarda yaz tatili ile kurban bayramı tatilinin birleştirilecek mi sorusuna karşılık şunları söyledi:
Bakan Tekin; Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek. 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor. Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.