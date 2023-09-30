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Kuruluş Osman 5.sezonu ne zaman başlayacak? İlk bölüm anıtımı ses getirdi!

Kuruluş Osman'ın 5. sezonu 4 Ekim Çarşamba günü başlıyor! Tüm dünyada merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. 13 dilde yayınlanan tanıtım kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölüm tanıtımı ses getirdi. İşte Kuruluş Osman 5. sezon yeni bölüm tanıtım videosu!

12:29 . 30/09/2023 السبت
Yeni Şafak
Kuruluş Osman

Kuruluş Osman

Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonun tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman, yenilenen dekoru ve diziye dahil olan yeni oyuncu kadrosuyla yine heyecanın doruklarda yaşanacağı bir sezon ile geliyor. İşte Kuruluş Osman 5. sezonun ilk bölümünün detayları...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman yeni bölümü 4 Ekim 2023 tarihinde ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON TANITIMI İZLE

Kuruluş Osman, ezberleri bozacak beşinci sezonunda Anadolu'nun kudretli beylerinin, kurulacak devlet için karşı karşıya geldiği mücadeleyi ekrana taşıyacak.

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI ARTIK BELLİ OLUYOR

Dızinin beşinci sezonunda; Osman Bey'in devlet kurma yolundaki zorlu mücadelesine tanık olacağız... Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Türk Beyleri arasında; gücüyle, ihtişamıyla ve zekasıyla Germiyanoğlu Yakup Bey öne çıkacaktır. Karşısında ona rakip olabilecek tek bey, Kayı Bey'i Osman Bey olacaktır. Osman Bey'le Yakup Bey, kurulacak yeni devlet için karşı karşıya gelecektir. Yakup Bey'in devleti kurmak için atacağı her hamle, Osman Bey tarafından karşılanacaktır. Büyük mücadeleye sahne olacak olan sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Hz. Yunus Emre olacaktır.

20 YENİ OYUNCU KATILDI YENİ ŞEHİRLER YAPILDI

'Kuruluş Osman' dizisinin beşinci sezon kadrosuna Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 yeni oyuncu dahil oldu.



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