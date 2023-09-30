Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonun tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman, yenilenen dekoru ve diziye dahil olan yeni oyuncu kadrosuyla yine heyecanın doruklarda yaşanacağı bir sezon ile geliyor. İşte Kuruluş Osman 5. sezonun ilk bölümünün detayları...

Dızinin beşinci sezonunda; Osman Bey'in devlet kurma yolundaki zorlu mücadelesine tanık olacağız... Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Türk Beyleri arasında; gücüyle, ihtişamıyla ve zekasıyla Germiyanoğlu Yakup Bey öne çıkacaktır. Karşısında ona rakip olabilecek tek bey, Kayı Bey'i Osman Bey olacaktır. Osman Bey'le Yakup Bey, kurulacak yeni devlet için karşı karşıya gelecektir. Yakup Bey'in devleti kurmak için atacağı her hamle, Osman Bey tarafından karşılanacaktır. Büyük mücadeleye sahne olacak olan sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Hz. Yunus Emre olacaktır.