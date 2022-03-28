Kütüphaneler haftası ne zaman 2022: Kütüphane Haftası İle İlgili Güzel Sözler

Her yıl Mart ayının son Pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası bu yıl 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Kütüphaneler haftası güzel sözlerini sizler için derledik...

KÜTÜPHANE HAFTASI NEDİR?

Kütüphane Haftası, ülkemizde 1964 yılından bu yana Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanmaktadır.

Kütüphane haftası ile vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımaları amaçlanmaktadır. Böylelikle vatandaşlar kitaplardan daha çok yararlanabilmektedirler.

2022 KÜTÜPHANELER HAFTASI GÜZEL SÖZLERİ

İnsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyeceğini bilmelidir. (John Bangs)

Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir. (Herrick)

Kitaplar, sessiz öğretmenlerdir. (Gellius)

En iyi kitapların (bilgi yelpazesi.net) okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir. (Descartes)

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Kitaplar yaşadıkça "geçmiş" diye bir şey olmayacaktır. (Bulver Lytton)

Bir kitap yürekten gelmişse ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir. (Carylee)

Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz. (Samuel Johnson)

Bu bir kitap değildir dostum. Buna dokunan bir insana dokunur. (Whitman)

İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür. (Emerson)

Kitap, içimizdeki donmuş denizin buzlarını kırmaya yarayan bir gereçtir. (Franz Kafka)

Bazı kitaplar tad almak, bazı kitaplar yutulmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir. (Bacon)

Okunması gereken kitaplar az okunur. (Orson Welles)

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Son sayfasını okuyup bitirdiğimizde bir dostunuzu kaybettiyseniz, okuduğunuzun gerçekten iyi bir kitap olduğuna inanabilirsiniz. (Faul Svveney)

Okuma zevkini kazanamayanın öğrenimi yarıda kalmış demektir. (P. Fecaat)