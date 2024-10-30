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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 - 2025 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 - 2025 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

10:1930/10/2024, Çarşamba
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KYK burs sonuçları
KYK burs sonuçları

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları başladı. KYK burs başvuruları bu yıl ilk kez burs alabilmek için başvuru yapacak olan adayların gündeminde yer alıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmuştu. Öğrenim kredisi ve burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı,'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? İşte 2024 - 2025 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için verilen burs ve krediler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru ekranı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.



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