"KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KYK burs başvuru sonuçları Ekim ayında açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 Ekim 2024 tarihinde başlayan KYK burs başvuru işlemleri, 13 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. KYK burs başvurularının üzerinden 8 gün geçti. Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sabırsızlanıyor. Peki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK burs - kredi başvuru sonuçları ile ilgili duyuru yayımlandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?