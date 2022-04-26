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KYK burs ve kredi ödemesi tarihi: KYK ne zaman yatacak?

Birçok öğrencinin merak ettiği ve araştırdığı KYK'nın ne zaman yatacağı belli oldu. Kredi ve burs başvurusu yapan öğrencilere ödemelerin ne zaman yapılacağını netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmada "Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız." ifadelerini kullandı. Peki, KYK nedir? KYK bu yıl ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK burs ve kredi ödemesi tarihi: ​KYK ne zaman yatacak?
KYK ne zaman yatacak?

Eğitim hayatlarına maddi destek almak için KYK başvurusu yapan öğrencilerin burs ve öğrenin kredisi alacakları tarih belli oldu. Bu yıl öğrenim kredisi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler kredi ve bursu bayram öncesinde alacaklar. Peki, KYK nedir? KYK bu yıl ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte bütün detaylar...

KYK ne zaman yatacak?

  • İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
  • Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız.

KYK bursu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

– “Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67’lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz.”

– “Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4,250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmacılar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir.”

KYK Öğrenim Kredisi

  • Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

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