KYK EK YURT BAŞVURU SAYFASI: GSB ile KYK ek yurt başvuruları nereden ve ne zaman yapılır?

"KYK ek yurt başvuruları nereden ve ne zaman yapılır? KYK ek yurt başvuru ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu için araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.