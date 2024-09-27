KYK EK YURT BAŞVURU SAYFASI: GSB ile KYK ek yurt başvuruları nereden ve ne zaman yapılır?

"GSB ile KYK ek yurt başvuruları nereden ve ne zaman yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa yerleşen öğrenciler, 25-30 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak. Kayıt sürecinin sonuna yaklaşırken, öğrenciler kazandıkları şehirde konaklama ve barınma ihtiyacı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarını tercih etmeyi planlıyor.
"KYK ek yurt başvuruları nereden ve ne zaman yapılır? KYK ek yurt başvuru ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu için araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı.
Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK ek yurt başvuru işlemleri e-Devlet ekranı üzerinde yapılacak.
KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL SORGULANIR?
KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilir. Adaylar, e-Devlet platformu üzerinden başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilirler.